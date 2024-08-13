Українцям почали надсилати повістки поштою: роз’яснення ТЦК

У Волинській області військовозобов’язаним уже надсилають повістки поштою.

Про це заявила пресофіцерка Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук, повідомляє УНІАН.

«Так, резервістам і військовозобов’язаним надсилаються повістки на оновлення військово-облікових даних поштою рекомендованим листом на адресу, яку вказала особа у територіальному центрі або ж за останнім місцем реєстрації», – розповіла пресофіцерка.

Належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК та СП є:

день отримання рекомендованого листа особою, про що є підтверджуючий документ від поштового оператора;день проставлення відмітки про відмову отримати лист чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою зареєстрованого або ж фактичного місця проживання особи, якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси місця проживання.

Така повістка буде вважатися належним чином врученою навіть в тому разі, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати. Якщо особа не з’явилась до ТЦК у визначений час, вказаний у повістці, вона нестиме адміністративну відповідальність.

РТЦК виносить постанову про накладення на порушника адміністративного стягнення. Цю постанову представники районних ТЦК надсилають рекомендованим листом на адресу, яку вказала особа у територіальному центрі або ж за останнім місцем реєстрації.

«Уникнути мобілізації, регулярно сплачуючи штраф за порушення правил військового обліку або за неявку за повісткою, не вдасться. Адже адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов’язку. Громадянин може заплатити штраф, але разом з тим він все одно повинен виконати свій обов’язок», – наголосила пресофіцерка.

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