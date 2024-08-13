Україна отримала від ЄС транш на 4,2 млрд євро

Україна отримала транш 4,2 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility на загальну суму 50 млрд євро.

Про це 13 серпня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише Кореспондент.

Кошти спрямують на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми.

«Військові видатки ми продовжуємо фінансувати виключно коштом власних ресурсів», – зазначив глава уряду.

Прем’єр нагадав, що від початку року ЄС надав Україні вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки.

«Ми продовжуємо впроваджувати реформи, які є важливими для нашої стійкості, розвитку та майбутнього. Європейські партнери підтримують ці зусилля. До кінця року ми очікуємо отримати ще один транш допомоги», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, Рада ЄС 6 серпня дала дозвіл на надання Україні траншу у розмірі близько 4,2 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility.

Агентство Телевидения Новости