У селищі на Харківщині вибухнув газовий балон: є загиблий та поранений

13 серпня близько 10:00 в селищі Золочів під час необережного підключення газового балона стався вибух.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 Богодухівського районного відділу поліції.

Попередньо встановлено, що 57-річний господар будинку під’єднав газовий балон в літній кухні, а його товариш за допомогою сірників вирішив перевірити чи не виходить газ з балона. Стався вибух. 65-річний чоловік загинув, власник оселі отримав тілесні ушкодження. Постраждалого доставили до лікарні.

Всі обставини події встановлюються.

Агентство Телевидения Новости