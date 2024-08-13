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У селищі на Харківщині вибухнув газовий балон: є загиблий та поранений
13 серпня близько 10:00 в селищі Золочів під час необережного підключення газового балона стався вибух.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 Богодухівського районного відділу поліції.
Попередньо встановлено, що 57-річний господар будинку під’єднав газовий балон в літній кухні, а його товариш за допомогою сірників вирішив перевірити чи не виходить газ з балона. Стався вибух. 65-річний чоловік загинув, власник оселі отримав тілесні ушкодження. Постраждалого доставили до лікарні.
Всі обставини події встановлюються.