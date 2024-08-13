Захисникам Харківщини передали пікапи та інше спецобладнання

Ізюмський батальйон 113-ї Харківської бригади територіальної оборони поповнився новим сучасним обладнанням.

Про це повідомляє ХОВА.

«Продовжуємо спільними зусиллями підтримувати та забезпечувати наших військових. Все, що необхідно для знищення ворожої техніки противника, особового складу та виведення з ладу техніки ворога – все сьогодні передали Харківській бригаді ТРО. Велика подяка громадам, які забезпечують потреби наших військових», – зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Наші захисники отримали автомобілі пікапи Mitsubishi L200, квадрокоптери та керовані літаки. Це важливе підсилення дозволить нашим військовим ще ефективніше протистояти російському агресору. Нова техніка підвищить мобільність та вогневу міць підрозділів, а також допоможе в розвідці та коригуванні артилерійського вогню.

«Завдяки спільним зусиллям чотирьох громад Харківщини – Балаклійської, Савинської, Кунʼєвської та Борівської – вдалося забезпечити Ізюмський батальйон необхідною технікою. Ми постійно на зв’язку з нашими військовими та оперативно реагуємо на їхні запити, намагаючись надати все необхідне для бойових завдань», – наголосив начальник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський.

Агентство Телевидения Новости