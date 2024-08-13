На Харківщині триває евакуація населення з небезпечних територій

Правоохоронці допомогли громадянам дістатися до волонтерів, які своєю чергою відвезли їх до більш безпечних місць.

Всім евакуйованим надано тимчасове безоплатне житло та необхідні речі, повідомляє поліція Харківської області.

13 серпня поліцейські сектору превенції Купʼянського районного відділу поліції провели евакуацію з селища Курилівка, яка піддається постійним обстрілам з боку рф.

З початку серпня з громади було евакуйовано 325 мешканців, з них 14 дітей. За останню добу поліцейські вивезли ще шість мешканців – п’ятьох жінок та чоловіка.

Також триває евакуація з населених пунктів Липецької, Вовчанської та Золочівської громад.

Поліція нагадує, що всі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102 чи до найближчого територіального підрозділу поліції.

Агентство Телевидения Новости