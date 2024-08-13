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Грабіжник на Харківщині отримав вирок – дев’ять з половиною років ув’язнення

Грабіжник на Харківщині отримав вирок – дев’ять з половиною років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Богодухівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 23-річного чоловіка за фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Йому призначено покарання у виді 9 років 6 місяців позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що раніше неодноразово судимий за вчинення злочинів проти власності мешканець Богодухова знову порушив закон. 18 вересня минулого року, перебуваючи в місцевому парку, зловмисник побачив 18-річного юнака, який тримав у руках готівкові кошти та перераховував їх.

Обвинувачений підійшов до нього і «запропонував» віддати гроші. Почувши відмову, зловмисник декілька разів вдарив потерпілого в обличчя, від чого той втратив рівновагу і впав на землю. Нападник забрав у юнака гроші та втік з місця злочину.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину не визнав і заявив, що товариші потерпілого провокували його друга, а сам нападник нібито навпаки намагався загасити конфлікт і нікого не бив.

Обвинувальний вирок виніс Богодухівський районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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