Жителів Курської області переселяють на окуповані території Запоріжжя

Мешканців Курської області рф переселятимуть в санаторії та пансіонати на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смірнов, пише Фокус.

Він пояснив, що вже розмовляв про це з гауляйтером Запоріжжя Євгеном Балицьким.

«Однією з ключових тем розмови стала допомога в розміщенні переселенців із прикордонних районів. Євген Балицький запропонував використовувати для цього санаторії та пансіонати на березі Азовського моря, розташовані від Бердянська до Кирилівки», — написав Смірнов.

Він уточнив, що вже найближчим часом перші рейси з росіянами із Курської області будуть доправлені до пунктів тимчасового розміщення Запорізької області.

Крім того, за словами Смірнова, у Курську область прибули запорізькі волонтери, які надаватимуть допомогу жителям на місці.

«На місцях працюватимуть юристи та фахівці уряду Запорізької області, які допоможуть жителям Курської області в оформленні необхідних документів і нададуть правову підтримку в рамках режиму контртерористичної операції», — зазначив Смірнов.

Керівник Курської області також наголосив, що криза в регіоні ще не подолана.

«Усім нам, куряни, потрібно запастися терпінням, проявити наш курський характер і з честю подолати випробування, що випали на нашу долю», — підкреслив Смірнов.

Агентство Телевидения Новости