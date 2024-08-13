Дванадцять разів окупанти штурмували позиції ЗСУ на Харківському напрямку

Оперативна інформація станом на 16.00 13.08.2024 щодо російського вторгнення.

Загалом, від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень. Майже половина з них зафіксована на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

З початку доби російські загарбники вдарили двома КАБами у район села Малі Проходи. Крім того, на Харківському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу Липців, Глибокого, Тихого та Вовчанська. У районі останнього досі тривають два з цих боєзіткнень.

На Куп’янському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку загарбницька армія шість разів штурмувала позиції наших захисників біля Макіївки, Невського, Тернів та у Серебрянському лісі. П’ять боїв завершено, один – триває. Некерованими авіаракетами окупанти били неподалік Сергіївки.

На Сіверському напрямку впродовж дня відбулося п’ять боєзіткнень. Ворог наступав поблизу Спірного та Верхньокам’янського. Отримав жорстку відсіч.

На Краматорському напрямку тривають два боєзіткнення неподалік Часового Яру. Ще одну атаку, у районі Білої гори, наші воїни зупинили.

На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до чотирьох. Біля Торецька та Залізного відбито по одній атаці, бої тривають. Крім того, загарбники завдали п’ять авіаударів, скинувши сім КАБів на Торецьк.

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Малинівка, Гродівка, Желанне та Скучне. Сили оборони стримують натиск військ рф та відбили 22 атаки, 14 боєзіткнень продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються. Також ворог завдав чотири авіаудари по Олександрополю і Гродівці.

Агентство Телевидения Новости