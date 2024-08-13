На Харківщині в Ізюмському районі горять ліси: пожежу гасять 72 рятувальники

Рятувальники гасять лісову пожежу у Балаклійському лісництві.

Про це повідомляє ДСНС в харківській області.

Пожежа у лісовому масиві поблизу міста Балаклія Ізюмського району виникла напередодні.

Станом на 16:00 13 серпня горить 30 га лісу.

У пожежогасінні беруть участь 72 рятувальники, 14 автоцистерн, у тому числі водовоз ємністю 12 м куб. Крім того, залучені 4 одиниці техніки, 12 саперів ДСНС, а також 3 одиниці техніки лісівників.

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