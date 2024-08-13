Сегодня 17:47
Просмотров: 70
На Харківщині в Ізюмському районі горять ліси: пожежу гасять 72 рятувальники
Рятувальники гасять лісову пожежу у Балаклійському лісництві.
Про це повідомляє ДСНС в харківській області.
Пожежа у лісовому масиві поблизу міста Балаклія Ізюмського району виникла напередодні.
Станом на 16:00 13 серпня горить 30 га лісу.
У пожежогасінні беруть участь 72 рятувальники, 14 автоцистерн, у тому числі водовоз ємністю 12 м куб. Крім того, залучені 4 одиниці техніки, 12 саперів ДСНС, а також 3 одиниці техніки лісівників.