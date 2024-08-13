Старшокласникам в Україні викладатимуть оновлений предмет «Захист України». Модельна навчальна програма для 10-11 класів отримала гриф «Рекомендовано».

Що вивчатимуть школярі, РБК-Україна повідомляє з посиланням на Міністерство освіти й науки України.

У МОН зазначають, що оновлення програми сприятиме формуванню національної свідомості та життєво необхідних навичок у молоді.

Модельна навчальна програма «Захист України» матиме особливості:

курс буде єдиний для всіх учнів, що забезпечить рівні можливості незалежно від статі;учні вивчатимуть актуальні теми – від військових технологій до інформаційної безпеки;старшокласники здобудуть практичні навички зі стрілецької підготовки, орієнтування на місцевості, такмеду;фокус буде спрямований на цивільний захист та планування майбутнього.

Діти вивчатимуть:

у 10 класі: основи національної безпеки, управління і планування, озброєння та військова техніка;в 11 класі: розвиток військових технологій, інформаційна війна, захист цивільного населення.

«Тепер щомісяця школярам проводитимуть навчальний день для глибшого занурення в обладнаних осередках із сучасним обладнанням симуляторами дронів, стрілецькими тренажерами. А найголовніше – підготовленими викладачами», – зазначають у міністерстві.

Агентство Телевидения Новости