На Харківщині поліцейські охорони повернули додому підлітка
Поліція повернула додому 15-річного хлопця, який вирішив погуляти.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Опівночі наряд групи реагування Дергачівського міського відділення Управління поліції охорони в Харківській області у місті Богодухові під час патрулювання звернув увагу на хлопця.
Він знаходився сам на території вокзалу і виглядав доволі розгублено.
Під час бесіди поліцейські з’ясували, що 15-річний хлопець довго гуляв вулицями міста, а зранку вирішив поїхати в Сумську область. Неповнолітню дитину відвезли до Богодухівського районного відділу поліції.
В ході подальшої перевірки правоохоронці встановили дані хлопця. Жодних протиправних дій щодо нього вчинено не було. Мандрівника передали матері, провівши з нею профілактичну бесіду.