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На Харківщині поліцейські охорони повернули додому підлітка

На Харківщині поліцейські охорони повернули додому підлітка

Поліція повернула додому 15-річного хлопця, який вирішив погуляти.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Опівночі наряд групи реагування Дергачівського міського відділення Управління поліції охорони в Харківській області у місті Богодухові під час патрулювання звернув увагу на хлопця.

Він знаходився сам на території вокзалу і виглядав доволі розгублено.

Під час бесіди поліцейські з’ясували, що 15-річний хлопець довго гуляв вулицями міста, а зранку вирішив поїхати в Сумську область. Неповнолітню дитину відвезли до Богодухівського районного відділу поліції.

В ході подальшої перевірки правоохоронці встановили дані хлопця. Жодних протиправних дій щодо нього вчинено не було. Мандрівника передали матері, провівши з нею профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости

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