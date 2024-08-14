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Завтра у Київському районі Харкова в деяких будинках буде припинено газопостачання

Завтра у Київському районі Харкова в деяких будинках буде припинено газопостачання

15 серпня 2024 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах у Київському районі міста.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

Дача № 55 буд. 9, 11

Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу в усі помешкання для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання, наголошують газовики.

Агентство Телевидения Новости

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