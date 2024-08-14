Завтра у Київському районі Харкова в деяких будинках буде припинено газопостачання
15 серпня 2024 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах у Київському районі міста.
Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».
У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:
Дача № 55 буд. 9, 11
Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.
Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу в усі помешкання для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання, наголошують газовики.