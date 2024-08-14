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На Харківщині поліція розшукала неповнолітнього мешканця Покотилівки

На Харківщині поліція розшукала неповнолітнього мешканця Покотилівки

Поліцейські оперативно встановили місцеперебування неповнолітнього мешканця селища Покотилівка.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

13 серпня близько 22:15 до відділу поліції № 3 ХРУП № 1 надійшло повідомлення від 39-річної жінки.

Заявниця повідомила, що півтора тижня тому її 16-річний син поїхав погостювати до батька, але три дні вже не з’являється у нього вдома та не виходить на зв’язок.

Протягом кількох годин працівники сектору реагування патрульної поліції розшукали неповнолітнього та повернули батькам. Як з’ясувалося, хлопець перебував у свого друга в селищі Безлюдівка.

Працівники поліції провели з неповнолітнім та його батьками профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости

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