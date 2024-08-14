На Харківщині поліція розшукала неповнолітнього мешканця Покотилівки

Поліцейські оперативно встановили місцеперебування неповнолітнього мешканця селища Покотилівка.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

13 серпня близько 22:15 до відділу поліції № 3 ХРУП № 1 надійшло повідомлення від 39-річної жінки.

Заявниця повідомила, що півтора тижня тому її 16-річний син поїхав погостювати до батька, але три дні вже не з’являється у нього вдома та не виходить на зв’язок.

Протягом кількох годин працівники сектору реагування патрульної поліції розшукали неповнолітнього та повернули батькам. Як з’ясувалося, хлопець перебував у свого друга в селищі Безлюдівка.

Працівники поліції провели з неповнолітнім та його батьками профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости