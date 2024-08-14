У центрі Харкова в орендаря хочуть відібрати нерухомість вартістю майже 8,5 млн гривень

Шевченківською окружною прокуратурою м. Харкова направлено до суду позовну заяву в інтересах держави до ТОВ про розірвання договору оренди та повернення нежитлових приміщень площею понад 350 кв. метрів та вартістю майже 8,5 млн гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що у листопаді 2021 року між регіональним відділенням Фонду державного майна України та приватним підприємством укладено договір оренди нежитлових приміщень цокольного поверху, розташованими по вул. Трінклера у Харкові. Зазначені приміщення перебувають на балансі Науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних захворювань Харківського національного медичного університету.

Міністерство охорони здоров’я України погодило рішення навчального закладу про намір передачі державного нерухомого майна в оренду та визначило, що обов’язковою умовою укладання цього договору є використання зазначених приміщень з метою надання медичних послуг.

Однак підприємством-орендарем систематично порушувались умови договору: орендна плата не сплачувалась, страхування майна не здійснювалось. Крім того, орендоване майно не використовувалось за призначенням – в Ліцензійному реєстрі МОЗ України з медичної практики відсутні відомості про отримання ліцензії для здійснення медичної практики чи провадження зазначеної діяльності зазначеним підприємством.

Вказані порушення стали підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову. Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости