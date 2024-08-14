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На Харківщині рятувальникам довелося під обстрілами гасити пожежу

На Харківщині рятувальникам довелося під обстрілами гасити пожежу

Вранці 14 серпня ворог завдав удару із реактивних систем залпового вогню по приватних будинках у прифронтовому селі Кругляківка Курилівської громади Куп’янщини.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок обстрілів зайнялись дві господарчі споруди. Загальна площа пожеж склала 60 кв. м. Рятувальники ліквідували вогонь та запобігли поширенню полум’я на житлові будинки. Під час пожежогасіння окупанти завдавали повторних ударів, намагаючись поцілити у тому числі і по вогнеборцям.

Жертв та постраждалих серед бійців ДСНС та місцевого населення немає.

На місці події працювали два пожежно-рятувальні відділення та один медичний розрахунок ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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