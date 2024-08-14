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На Харківщині з Вовчанської громади евакуювали багатодітну родину

На Харківщині з Вовчанської громади евакуювали багатодітну родину

14 серпня поліція та волонтери евакуювали дітей з Вовчанської громади, яка піддається постійним обстрілам з боку військових рф.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліцейські відділу поліції № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області та працівники ювенальної превенції Чугуївського РУП спільно з волонтерами вивезли з-під обстрілів родину з п’ятьма дітьми. Діти виїхали з мамою.

Як повідомили в поліції, родину забезпечили тимчасовим безоплатним житлом та речами першої потреби.

Агентство Телевидения Новости

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