Харківська область отримала 21 шкільний автобус

Громади Харківщини отримали нові шкільні автобуси в рамках підготовки до відновлення офлайн-навчання в освітніх закладах Лозівського та Красноградського районів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Відновити очну освіту можливо лише в безпечних просторах – укриттях. Для забезпечення підвозу учнів до шкіл та дитсадочків громади продовжують забезпечувати автобусами. Загалом Харківська область отримала понад 62 мільйони гривень державної субвенції на придбання 21 шкільних автобусів. Перші 12 автобусів передали на потреби Лозівського району та Пісочинської громади.

«Маємо намір розпочати освітній процес офлайн у визначених районах вже 1 вересня. В Пісочинській громаді Харківського району на завершальному етапі будівництво школи-укриття, що дасть змогу учням тергромади також долучитися до очного навчання. Загальна потреба по області – понад 160 автобусів. Працюємо з Міністерством освіти і науки України, аби отримати додаткову субвенцію та закрити потребу», – зазначив Олег Синєгубов.

Надалі громади отримають дев’ять шкільних автобусів, які обладнані з урахуванням потреб людей з інвалідністю.

Агентство Телевидения Новости