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У Харкові демонтували дві пам’ятні дошки радянським маршалам
Пам’ятні дошки маршалу Малиновському та маршалу Конєву демонтували у Харкові з двох будівель
Про це повідомили активісти групи «Деколонізація. Україна».
Дошка на честь маршала Івана Конєва була встановлена у Новобаварському районі Харкова за адресою Гончарівський бульвар, 2.
Дошка на честь маршала Родіона Малиновського розташовувалася на вул. Благовіщенська, 25.
«Далі буде. У Харкові ще десятки об’єктів, які треба демонтувати в рамках закону», – зазначили активісти.