Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:53
Просмотров: 83

У Харкові демонтували дві пам’ятні дошки радянським маршалам

У Харкові демонтували дві пам’ятні дошки радянським маршалам

Пам’ятні дошки маршалу Малиновському та маршалу Конєву демонтували у Харкові з двох будівель

Про це повідомили активісти групи «Деколонізація. Україна».

Дошка на честь маршала Івана Конєва була встановлена у Новобаварському районі Харкова за адресою Гончарівський бульвар, 2.

Дошка на честь маршала Родіона Малиновського розташовувалася на вул. Благовіщенська, 25.

«Далі буде. У Харкові ще десятки об’єктів, які треба демонтувати в рамках закону», – зазначили активісти.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 