У Харкові демонтували дві пам’ятні дошки радянським маршалам

Пам’ятні дошки маршалу Малиновському та маршалу Конєву демонтували у Харкові з двох будівель

Про це повідомили активісти групи «Деколонізація. Україна».

Дошка на честь маршала Івана Конєва була встановлена у Новобаварському районі Харкова за адресою Гончарівський бульвар, 2.

Дошка на честь маршала Родіона Малиновського розташовувалася на вул. Благовіщенська, 25.

«Далі буде. У Харкові ще десятки об’єктів, які треба демонтувати в рамках закону», – зазначили активісти.

Агентство Телевидения Новости