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Добровільно співпрацював з окупантами: на Харківщині викрито чоловіка

Добровільно співпрацював з окупантами: на Харківщині викрито чоловіка

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 48-річному чоловіку в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що у червні 2022 року, перебуваючи в Купʼянську, на той час окупованому збройними силами рф, чоловік добровільно обійняв посаду «и. о. работника по комплексному обслуживанию зданий и сооружений Управления труда и социальной политики» у так званій «ВГА».

Колаборант відповідав за благоустрій та виконував ремонтні роботи для забезпечення роботи окупаційного органу влади.

Після деокупації чоловік залишився жити в Купʼянську. Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу і викрили колаборанта.

Агентство Телевидения Новости

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