Судитимуть колишню держслужбовицю міськради на Харківщині: жінці інкримінують колабораціонізм

Провідний спеціаліста відділу соціального захисту Дергачівської міської ради Харківської області під час повномасштабного вторгнення рф на територію України держслужбовиця працювала на окупантів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у перший місяць окупації селища Козача Лопань Дергачівської ТГ вона добровільно пішла на співпрацю з ворогом та будувала нову «карʼєру» під російським триколором.

Окупанти призначили її на посаду «заместителя главы Временной гражданской администрации Харьковского района Харьковской области по вопросам социальной сферы».

«Посадовиця» виконувала низку функцій для створення позитивного іміджу рф. Обвинувачена організовувала роботу підпорядкованих їй відділів та секторів, підписувала службові документи. Також вона приймала заяви від місцевих жителів на виплату «материальной помощи» от рф.

Перед деокупацією ЗСУ Харківського регіону колаборантка втекла на територію держави-агресора, її оголошено у розшук. З української посади фігурантку звільнено.

Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 51-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Обвинувачену судитимуть заочно у Дергачівському районному суді Харківської області.

Їй загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости