У Харкові затримали поплічника рф, який підпалив шість військових авто

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Харкові ворожого поплічника, який на замовлення російських спецслужб підпалював авто Сил оборони на сході України.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисником виявився 22-річний контрактник-дезертир, який самовільно залишив військову частину і переховувався в обласному центрі.

Фігурант активно шукав «легкого заробітку» на Телеграм-каналах. На одному з таких інтернет-ресурсів на молодика «вийшов» представник російської розвідки та запропонував йому гроші в обмін на співпрацю.

Ворог дистанційно залучив його до співпраці та поставив завдання на підпал автотехніки ЗСУ. Для виконання ворожого завдання фігурант вночі обходив територію обласного центру, де намагався виявити припарковані авто українських захисників.

За одну ніч зловмиснику вдалося підпалити шість службових автівок ЗСУ. Щоб «звітувати» про виконання ворожого завдання, чоловік фіксував на камеру власного телефону свої дії під час підготовки та вчинення злочину.

Спецслужби рф планували використати це відео для підготовки спеціальних інформаційних операцій про нібито наявність антиукраїнського підпілля на Харківщині.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости