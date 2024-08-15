На Харківщині заочно судитимуть ексмера Вовчанська

У місті Вовчанськ Харківської області міський голова, обраний на посаду у 2020 році, під час окупації добровільно обійняв посаду «начальника Волчанского территориального управления Временной гражданской администрации Волчанского района Харьковской области».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

На псевдопосаді обвинувачений керував містом під егідою рф та вирішував питання так званого «соціального захисту населення», у тому числі трудових відносин, працевлаштування населення, виплати заробітних плат, пенсій тощо.

Надалі він, втікши до бєлгородської області рф, навіть встиг дати інтервʼю ворожим медіа. Зрадник подякував росії за те, «что его приняли как родного». Він додав: «Я считаю своей родиной Харьковскую область в составе рф». Крім того, не залишився фігурант і осторонь кремлівської пропаганди, додаючи тези про «один братский народ и надежду на просветление в головах украинцев».

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 67-річного вже колишнього Вовчанського міського голови за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, вчиненого службовою особою (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області. За вчинені злочини фігуранту загрожує довічне увʼязнення.

Агентство Телевидения Новости