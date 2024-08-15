Судитимуть ексосвітянку з Харківщини, яка очолила відділ освіти при окупантах

Під час захоплення російськими загарбниками прикордонного селища Козача Лопань місцева жителька добровільно працювала на ворога. До повномасштабного вторгнення рф жінка була заступником директора у місцевому ліцеї.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Вже під час окупації фігурантка не змінила профіль діяльності. Жінка обійняла посаду «начальника отдела образования Временной гражданской администрации Харьковского района Харьковской области».

Псевдочиновниця керувала окупаційним відділом задля налагодження діяльності навчальних закладів за російськими стандартами освіти.

Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 51-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Нині вона перебуває у розшуку. Колаборантку судитимуть заочно у Дергачівському районному суді Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости