Субсидії для аграриїв, які працюють у Зоні бойових дій – Шмигаль

Українські аграрії у зонах бойових дій зможуть отримувати субсидію. Йдеться про додаткову грошову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про запуск програми підтримки аграріїв – механізм надання спеціальних субсидій. Допомогу отримуватимуть аграрії, які працюють у прифронтових регіонах.

Як пояснив прем’єр-міністр, держава буде платити тисячу гривень на один гектар угідь, якщо аграрій працює на території можливих бойових дій. По 2 тисячі гривень на гектар отримуватимуть аграрії, які працюють на території бойових дій.

«Ми розуміємо, як важко сіяти та збирати врожай на цих землях та в цих громадах, тому будемо підтримувати наших людей, які там працюють», – додав Шмигаль.

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