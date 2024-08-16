В Україні запускають новий проєкт: перевірки даних військовозобовʼязаних

В Україні протягом року реалізують експериментальний проєкт з перевірки даних призовників, військовозобовʼязаних та резервістів.Кабмін погодив механізм його впровадження.

Про це 16 серпня повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише Кореспондент.

Зазначається, що уряд підтримав пропозицію Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Державної міграційної служби, Державної прикордонної служби та Генерального штабу ЗСУ.

Йдеться про автоматичну верифікацію та перевірку відомостей призовників, військовозобовʼязаних та резервістів шляхом електронної інформаційної взаємодії між національними електронними інформаційними ресурсами у цілях національної безпеки та оборони України.

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