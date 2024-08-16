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Оновлені графіки погодинних відключень світла в Харкові та області з 17 по 23 серпня
Опубліковано новий графік відключень електроенергії на 17-23 серпня по Харкову та Харківській області.
Про це повідомляє Харківобленерго.
Наразі ситуація в Об’єднаній енергосистемі України стабільна, що дає можливість не застосовувати графік погодинних відключень (ГПВ).
Проте звертаємо вашу увагу на те, що у разі необхідності ГПВ може бути уведений за розпорядженням НЕК «Укренерго», зазначають енергетики.
При зміні ситуації – про застосування заходів обмеження електропостачання в Харкові та Харківській області буде додатково повідомлено.