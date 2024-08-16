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В одному з ліцеїв Харкова відкрили пам’ятну дошку загиблому воїну
У Харківському ліцеї №53 відкрили пам’ятну дошку полеглому захисникові України Ярославу Ломаці.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
У заході взяли участь голова Адміністрації Основ’янського району Ганна Головчанська, рідні загиблого, педагоги, місцеві жителі.
Ярослав Ломака загинув 6 березня 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу селища Високий.
Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).