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В одному з ліцеїв Харкова відкрили пам’ятну дошку загиблому воїну

В одному з ліцеїв Харкова відкрили пам’ятну дошку загиблому воїну

У Харківському ліцеї №53 відкрили пам’ятну дошку полеглому захисникові України Ярославу Ломаці.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

У заході взяли участь голова Адміністрації Основ’янського району Ганна Головчанська, рідні загиблого, педагоги, місцеві жителі.

Ярослав Ломака загинув 6 березня 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу селища Високий.

Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Агентство Телевидения Новости

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