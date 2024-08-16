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Інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть бронювати до 100% працівників

Інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть бронювати до 100% працівників

Інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть бронювати до 100% співробітників – уряд ухвалив зміни до постанови.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри, пише Економічна правда.

Компанії, які надають телеком-послуги, а саме інтернет-провайдери та мобільні оператори, зможуть бронювати до 100% співробітників.

«Забезпечити українців стабільним звʼязком та інтернетом під час війни – наш пріоритет. Для цього потрібні люди, які живитимуть генератори, замінюватимуть акумулятори на станціях та оперативно відновлюватимуть звʼязок після чергових російських обстрілів енергетичної інфраструктури», – йдеться в повідомленні Мінцифри.

З головних вимог до компаній — у всіх підприємств має бути статус критично важливого й вони повинні виконувати вимоги НЦУ. 

«Раніше вже ухвалили рішення, щоб стабілізувати ситуацію з мобільним зв’язком та інтернетом. Одне з них – оновили вимоги НЦУ. Бронювання працівників мобільних операторів та інтернет-провайдерів — ще один необхідний крок, щоб оператори й провайдери могли виконувати ці вимоги, а українці завжди залишалися на звʼязку», – додають в повідомленні. 

Агентство Телевидения Новости

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