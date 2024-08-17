Сирський доповів Зеленському про зміцнення позицій ЗСУ на Курщині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про зміцнення позицій українських сил у Курській області та розширення стабілізованої території.

Як пише Кореспондент, про це голова держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Операція в Курській області. На сьогоднішній ранок є поповнення обмінного фонду для нашої держави. Дякую всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон і цим наближають звільнення наших воїнів та цивільних, які утримуються росією», – написав президент.

Він також додав, що генерал Сирський доповів «про зміцнення позицій наших сил на Курщині та розширення стабілізованої території».

«Працюємо над новими пакетами підтримки для нашої держави від партнерів. Визначаємо пріоритетні пункти. Головне – обмеження російського наступального потенціалу і наша далекобійність. Готуємо відповідні доручення українським дипломатам», – зазначив Зеленський.

Агентство Телевидения Новости