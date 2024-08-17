У Харкові п’яна водійка влаштувала потрійну ДТП: одна людина загинула

Сьогодні, 17 серпня, близько 9:00 у Харкові на вулиці Малом’ясницька, 6, сталося зіткнення автомобілів Nissan Rogue, Renault 19 Chamade та Renault Logan. Один з водіїв загинув на місці.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Встановлено, що під час руху 55-річна водійка автомобіля Nissan Rogue, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, здійснила виїзд на зустрічну смугу та допустила зіткнення з автівкою Renault 19 Chamade під керуванням 65-річного водія. Після зіткнення Nissan відкинуло на свою смугу руху, де відбулось зіткнення з транспортним засобом Renault Logan під керуванням 39-річного чоловіка.

Внаслідок ДТП водій автомобіля Renault 19 Chamade від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Пасажири цього автомобіля – 66 та 71-річні жінки, дістали чисельні тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.

Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

55-річна водійка затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Всі обставини події встановлюються.

Агентство Телевидения Новости