Загиблого на Харківщині прикордонника нагородили орденом «За мужність»
Військовослужбовця 15 мобільного прикордонного загону, старшого солдата Мурина Ярослава Богдановича посмертно нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня та відзнакою Президента України «За оборону України» за особистий героїзм і відданість, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Про це повідомили в загоні «Сталевий Кордон».
Ярослав загинув 14 листопада 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу противником позицій українських захисників в районі населеного пункту Першотравневе Купʼянського району Харківської області.
Нагороди загиблого воїна прийняла його дружина та донька.