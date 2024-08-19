На Харківському напрямку окупанти продовжують штурми Липців та Вовчанську

Оперативна інформація станом на 8.00 19.08.2024 щодо російського вторгнення.

Протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також ворог активно наступав на Торецькому напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку точилися три бої поблизу Липців та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог атакував 20 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Глушківки, Стельмахівки, Колесниківки, Лозової та Синьківки.

На Лиманському напрямку відбулося 20 боєзіткнень, зокрема, біля Греківки, Макіївки, Невського, Тернів, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку відбулося два бойових зіткнення. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку точилося 14 боїв у районах Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Кліщіївки, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 24 рази неподалік Залізного, Торецька, Диліївки та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 45 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Птиче, Новогродівка, Завітне, Скучне та Михайлівка. Найбільша концентрація атак була біля Воздвиженки та Новогродівки.

Вчора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили артилерійську систему, два засоби ППО, три пункти управління, чотири РЛС та ще два важливих об’єкти окупантів.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1120 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 15 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, чотири РСЗВ, два засоби ППО, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, п’ять крилатих ракет, 55 автомобілів та 17 одиниць спецтехніки окупантів.

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Агентство Телевидения Новости