Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:34
Просмотров: 53

Лісова пожежа на Харківщині: палало дев’ять гектарів хвойної підстилки

Лісова пожежа на Харківщині: палало дев’ять гектарів хвойної підстилки

За добу на Харківщині зафіксовано 6 пожеж від ворожих обстрілів в Ізюмському та Куп’янському районах області.

Всі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС, повідомляє пресслужба ДСНС.

Серед найбільших за площею пожеж лісова, яку ворог спричинив близько 8:00 у Куп’янському лісгоспі поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району.

Вогонь охопив 9 га хвойної підстилки. У пожежогасінні брали участь 4 одиниці техніки та 11 рятувальників ДСНС, а також 3 одиниці техніки та 6 працівників відомчої пожежної охорони лісгоспу.

Постійні повторні обстріли неодноразово ставали на заваді успішного гасіння вогню.

В решті випадків ворожі снаряди влучали по відкритому просторі та приватному секторі. Постраждалих не зафіксовано.

За добу трапилось 37 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 25,5 га.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 