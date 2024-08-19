Лісова пожежа на Харківщині: палало дев’ять гектарів хвойної підстилки

За добу на Харківщині зафіксовано 6 пожеж від ворожих обстрілів в Ізюмському та Куп’янському районах області.

Всі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС, повідомляє пресслужба ДСНС.

Серед найбільших за площею пожеж лісова, яку ворог спричинив близько 8:00 у Куп’янському лісгоспі поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району.

Вогонь охопив 9 га хвойної підстилки. У пожежогасінні брали участь 4 одиниці техніки та 11 рятувальників ДСНС, а також 3 одиниці техніки та 6 працівників відомчої пожежної охорони лісгоспу.

Постійні повторні обстріли неодноразово ставали на заваді успішного гасіння вогню.

В решті випадків ворожі снаряди влучали по відкритому просторі та приватному секторі. Постраждалих не зафіксовано.

За добу трапилось 37 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 25,5 га.

Агентство Телевидения Новости