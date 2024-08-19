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«Подруга путіна» у Німеччині вимагає викинути всю збройну підтримку України з бюджету

«Подруга путіна» у Німеччині вимагає викинути всю збройну підтримку України з бюджету

Ліворадикальна «подруга путіна», лідерка BSW Сара Вагенкнехт закликала вилучити всі кошти на постачання зброї Україні з федерального бюджету на 2025 рік.

Про це вона сказала виданню Rheinische Post, пише «Європейська правда».

Вагенкнехт пов’язала свою вимогу у зв’язку з новими даними щодо підриву російських «Північних потоків» у Балтійському морі, які нібито свідчать про причетність українців.

«Ці кошти мають бути повністю скасовані, щонайпізніше у зв’язку з новими викриттями щодо атак на «Північний потік», – заявила Вагенкнехт. 

«Замість того, щоб продовжувати просити німецьких платників податків – в тому числі через ЄС – оплачувати український державний бюджет і поставки озброєнь, настав час поговорити про компенсацію», – додала лідерка BSW.

З огляду на дефіцит у держбюджеті у розмірі 12 млрд євро, вона описала проєкт бюджету німецького уряду як «вкрай сумнівний». 

«Просто залишити бюджетний дефіцит у 12 мільярдів євро і коментувати його словами «так воно і є», як це робить міністр економіки Габек, – це нахабство щодо платників податків», – сказала Вагенкнехт.

В урядовому проєкті федерального бюджету на 2025 рік, схваленому кабінетом міністрів у липні, на військову допомогу Україні передбачено приблизно чотири мільярди євро.

Агентство Телевидения Новости

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