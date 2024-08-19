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На Харківщині відновили електропостачання в обстріляних селах Дергачівської громади
Станом на 12:50 електропостачання у Новій Козачій, Цупівці, Дубівці, а також у частині Козачої Лопані (де воно працювало до останнього обстрілу) відновлено.
Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу Козачої Лопані о 3:15 суттєво постраждала енергетична інфраструктура.
Більш ніж 1000 абонентів залишилися без електрики.
Працівники Харківобленерго відновили електропостачання.