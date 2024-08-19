На Харківщині відновили електропостачання в обстріляних селах Дергачівської громади

Станом на 12:50 електропостачання у Новій Козачій, Цупівці, Дубівці, а також у частині Козачої Лопані (де воно працювало до останнього обстрілу) відновлено.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу Козачої Лопані о 3:15 суттєво постраждала енергетична інфраструктура.

Більш ніж 1000 абонентів залишилися без електрики.

Працівники Харківобленерго відновили електропостачання.

Агентство Телевидения Новости