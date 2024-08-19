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У Харкові заочно засудили двох військових рф, які в окупованому Ізюмі вкрали золота на 8 млн грн

У Харкові заочно засудили двох військових рф, які в окупованому Ізюмі вкрали золота на 8 млн грн

Наприкінці квітня 2022 року, коли Ізюм був окупований, двоє російських військовослужбовців обікрали магазин відомого українського ювелірного бренду. Ними виявились двоє рядових військової частини 91726. Обидва обіймають однойменну посаду – гранатометник гаубично-артилерійського дивізіону. 

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Користуючись тим, що магазин пошкоджено, вони проникли туди та викрали сейф із майже двома кілограмами золотих прикрас. Після цього фігуранти помістили сейф в автівку та поїхали. 

Російські військові спричинили власнику магазина матеріальну шкоду на суму понад 8 млн гривень.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винними двох російських військовослужбовців віком 20 та 25 років у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Їм призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Вирок винесено Дзержинським районним судом м. Харкова. Оскільки засуджені переховуються від українського правосуддя, строк відбуття ними покарання почне обчислюватись з моменту фактичного затримання. Допоки вони ухиляються від відбування покарання, призначеного за вироком суду, строки давності зупиняються.

Обидва окупанти перебувають у міжнародному розшуку.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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