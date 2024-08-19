На Харківщині судитимуть командира роти, який вимагав з підлеглих гроші

У Харківській області 36-річний командир роти довів до своїх підлеглих, що за грошову вигоду може вирішувати їхні проблеми. Обвинувальний акт стосовно військового вже скеровано до суду.

Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Погоджувати рапорти на відпустку, не створювати штучні перешкоди під час проходження військовослужбовцем військової служби, не направляти військовослужбовця на складні завдання, не наказувати за дисциплінарні, адміністративні порушення. Або навпаки, якщо підлеглі не будуть згодні давати неправомірну вигоду у виді грошових коштів.

Так, в листопаді 2022 року обвинувачений звернувся до свого підлеглого та запропонував за 20 тис. грн не робити донесення про вчинення останнім самовільного залишення військової частини та не притягувати встановленим порядком до дисциплінарної та адміністративної відповідальності.

Військовому інкримінують одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, повторно (ч. 3 ст. 368 КК України). Обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости