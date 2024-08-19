Внесено зміни до бюджету Харківської громади

Харківська міська рада внесла зміни до бюджету міської територіальної громади на 2024 рік.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 19 серпня, на позачерговій сесії міськради.

Як повідомили в Департаменті бюджету і фінансів, це обумовлено, зокрема, наданням Харкову міжбюджетних трансфертів. Зокрема, місто отримає 92,9 млн грн на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я та 171,1 млн грн на виплату грошової компенсації на придбання житла родинам захисників.

Також у Харкові були збільшені видатки на:

виплату заробітної плати працівникам комунальних підприємств житлово-комунальної сфери – на 271,4 млн грн;забезпечення подальшого безоплатного проїзду в пасажирському транспорті – на 258,8 млн грн;облаштування захисних споруд в закладах охорони здоров’я – на 39,8 млн грн;проведення аварійно-відновлювальних робіт у багатоповерхових житлових будинках – на 30 млн грн;надання допомоги військовим частинам та спеціальним органам з правоохоронними функціями – на 30,3 млн грн.

Агентство Телевидения Новости