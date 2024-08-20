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Верховна Рада заборонила російську церкву в Україні

Верховна Рада заборонила російську церкву в Україні

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 8371, який передбачає заборону Української православної церкви (Московського патріархату).

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Рада прийняла в цілому доопрацьований законопроєкт №8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з рф», – написав Железняк.

За його словами, «за» у другому читанні проголосували 265 нардепів, 29 – виступили проти, ще 4 – утримались.

Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Але окрім одного пункту – згідно з ним громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ, – зазначив Железняк.

Агентство Телевидения Новости

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