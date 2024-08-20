У Харкові затримали п’яного хулігана: стріляв у перехожих з рушниці

В Індустріальному районі у понеділок поліцейські затримали чоловіка за скоєння хуліганства.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

На вулиці нетверезий чоловік чіплявся до перехожих, ображав та погрожував фізичною розправою. Потім виніс рушницю та здійснив постріл у їхній бік. Тілесних ушкоджень ніхто не отримав.

19 серпня до поліції звернувся один з потерпілих чоловіків. Він розповів про хуліганські дії незнайомця по вулиці Бібліка.

На місце події виїхали правоохоронці, де виявили зловмисника та вилучили у нього зброю.

Порушником виявився 52-річний харків’янин. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

Слідчі відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області відкрили кримінальне провадження ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости