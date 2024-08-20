На Харківщині виявили ще одну помічницю рашистів: працювала в окупаційній адміністрації Ізюма
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 49-річній жінці у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Дізнанням встановлено, що мешканка Ізюма під час захоплення міста збройними силами рф свідомо працювала на ворога.
У липні 2022 року вона обійняла посаду «головного спеціаліста сектору планування бюджету та адміністрації доходів військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області», уклавши «трудовой договор».
За «роботу» жінка отримувала заробітну плату в російських рублях.
Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу, викрили колаборантку та повідомили їй про підозру.