Заборона РПЦ в Україні: чи закриватимуть парафії

Російська православна церква офіційно поза законом в Україні, відповідний закон розповсюджується також на афілійованість з нею.

Як повідомляє УНІАН, про це під час брифінгу розповіла заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«РПЦ офіційно поза законом в Україні. І це довгий шлях, який пройшов цей законопроєкт. Власне, почалося це з указу президента і з рішення РНБО ще в грудні 2022 року», – нагадала вона.

За словами Кравчук, парламент зробив законопроєкт сильнішим за проголосовану в першому читанні редакцію.

«Ми маємо повну підтримку Всеукраїнської ради церков. Вони зробили офіційну заяву. Підтримували й в першому читанні, і зараз, коли закон в цілому проголосований», – зазначила депутат.

Вона підкреслила, що в ухваленому законі «немає жодної заборони українських релігійних організацій».

«Ми забороняємо дві речі: РПЦ як просто структуру, яка підтримує геноцид українців, і зв’язок з нею, афілійованість з нею», – сказала Кравчук.

Крім того, зауважила парламентар, останніми поправками до тексту закону релігійним організаціям в Україні було надано 9 місяців часу на розірвання зв’язків з РПЦ.

Доки цей строк не спливе, «не можна подавати до суду щодо припинення тієї чи іншої релігійної організації, якщо цей зв’язок через релігієзнавчу експертизу був знайдений».

«Тому цей закон також треба розглядати як шанс на звільнення тих релігійних організацій, які, так склалося просто історично, пов’язані із росією, пов’язані з РПЦ. Це можливість їхнього вибору і ми цей вибір їм дали», – зазначила депутат.

Агентство Телевидения Новости