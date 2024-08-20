Уряд виділяє Харківщині 2 млрд 177 млн грн на захисні споруди в закладах освіти

Уряд спрямував додаткові кошти на захисні споруди в закладах освіти Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Область отримає ще 2 млрд 177 млн на 23 об’єкти у 19 громадах, з них 345,2 млн грн, як і планували, буде спрямовано на місто Харків, зазначив Синєгубов.

«Вдячні Уряду, Офісу Президента за погодження наших пропозицій та ухвалення такого важливого для Харківщини рішення. Ми неодноразово озвучували це питання і під час робочих візитів керівництва країни, і на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Розуміємо, що ворог продовжує завдавати ударів, тож безпека дітей та всіх учасників навчального процесу має бути на першому місці», – резюмував очільник ХОВА.

Агентство Телевидения Новости