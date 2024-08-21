На Харківщині за ремонт ліцею у Краснограді судитимуть групу осіб

Красноградською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно вже колишнього посадовця військової адміністрації та бухгалтера за фактом заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України), підприємцю також інкриміновано вказану статтю та службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у липні 2023 року між КУ «Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради» та фізичною особою-підприємцем укладено договір підряду. Угода стосувалась капітального ремонту покрівлі одного з ліцеїв у місті Красноград.

Підприємця до тендеру «залучив» його знайомий — на той момент діючий посадовець однієї з селищних військових адміністрацій на Харківщині. Саме він організував схему «заробітку» на ремонті навчального закладу.

Фактично ФОП-підрядник взагалі не відвідував вказаний об’єкт будівництва. Повністю роботи по ремонту покрівлі освітнього закладу виконані не були.

Проте до офіційних документів він вніс неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та їх вартості. Все оформити та уникнути відповідальності допомагала третя фігурантка — знайома ділків, яка працює бухгалтеркою приватного підприємства на Тернопільщині.

Її роль полягала в «правильному» написанні фінансових документів. Крім того, жінка консультувала підприємця з питання виведення грошей.

Ділки незаконно заволоділи майже 1,9 млн гривень бюджетних коштів: це підтверджено низкою проведених експертиз.

Обвинувальний акт направлено до Красноградського районного суду Харківської області.

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости