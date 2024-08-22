На Харківщині з-під руїн сільради після обстрілу дістали жінку

Вдень 21 серпня окупанти завдали артилерійського удару по селищу Козача Лопань Харківського району. З-під завалів будівлі співробітники ДСНС врятували жінку.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок обстрілу зруйнована будівля Козачолопанської сільської ради.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт співробітники ДСНС витягли з-під завалів жінку 1968 р. н.

За даними ДСНС, під завалами ще могли залишатися люди.

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