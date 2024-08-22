На Харківщині нацгвардійці знищили транспорт окупантів із вантажем та особовим складом

Екіпаж аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади НГУ на Харківському напрямку виявив автівку окупантів, яка рухалася в напрямку опорного пункту. Гвардійські аеророзвідники змогли повністю відстежити маршрут переміщення транспорту ворога.

Про це повідомили у 5-ї Слобожанській бригаді НГУ.

У взаємодії аеророзвідки та екіпажів ударних FPV-дронів було нанесене вогневого ураження ворожого транспорту. Не дивлячись на засоби радіоелектронної боротьби, які були встановлені на транспорті загарбників, екіпажу Tomiko Слобожанського FPV-дрона вдалось спрямувати БпЛА до посадки, куди заїхало авто російських окупантів. Відбулась детонація та в лісосмузі розпочалась почалась пожежа, яку ворог не міг загасити протягом понад годину.

У цей час екіпаж аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади здійснив дорозвідку місця ураження, яка підтвердила повне знищення автівки ворога разом з вантажем.

Агентство Телевидения Новости