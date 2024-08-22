Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:03
Просмотров: 87

На Харківщині нацгвардійці знищили транспорт окупантів із вантажем та особовим складом

На Харківщині нацгвардійці знищили транспорт окупантів із вантажем та особовим складом

Екіпаж аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади НГУ на Харківському напрямку виявив автівку окупантів, яка рухалася в напрямку опорного пункту. Гвардійські аеророзвідники змогли повністю відстежити маршрут переміщення транспорту ворога.

Про це повідомили у 5-ї Слобожанській бригаді НГУ.

У взаємодії аеророзвідки та екіпажів ударних FPV-дронів було нанесене вогневого ураження ворожого транспорту. Не дивлячись на засоби радіоелектронної боротьби, які були встановлені на транспорті загарбників, екіпажу Tomiko Слобожанського FPV-дрона вдалось спрямувати БпЛА до посадки, куди заїхало авто російських окупантів. Відбулась детонація та в лісосмузі розпочалась почалась пожежа, яку ворог не міг загасити протягом понад годину.

У цей час екіпаж аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади здійснив дорозвідку місця ураження, яка підтвердила повне знищення автівки ворога разом з вантажем.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 