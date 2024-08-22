У Харкові вночі виявили п’яного водія: порушник комендантської години пропонував хабар

Водій з ознаками алкогольного сп’яніння пропонував патрульним неправомірну вигоду у сумі 10 000 гривень.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Сьогодні вночі, близько 1-ї години, на проспекті Льва Ландау патрульні зупинили авто ВАЗ за порушення комендантської години. Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він погодився.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 1.27 проміле. З результатом огляду водій був не згоден, на пропозицію пройти повторний огляд у медичному закладі чоловік відмовився.

Керманич почав прохати поліцейських не документувати правопорушення та відпустити його за неправомірну вигоду у сумі 10 000 гривень. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости