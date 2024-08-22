Незаконно зберігав зброю та наркотики: на Харківщині викрили чоловіка

На Харківщині поліцейські викрили чоловіка у незаконному зберіганні зброї та наркотиків.

Під час проведення обшуку у мешканця міста Лозова правоохоронці вилучили пістолети, гранати, набої, порох та наркотичні речовини, повідомляє поліція Харківської області.

Оперуповноважені Лозівського райвідділу поліції встановили, що 39-річний місцевий житель зберігає у своєму домоволодінні зброю та наркотики.

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника поліцейські вилучили 11 пістолетів, гранати, близько 700 патронів різного калібру, порох, сушену наркотичну речовину «канабіс» та кущі конопель.

Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження. За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

Агентство Телевидения Новости