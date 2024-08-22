За домашнє насильство та образи харків’янину повідомили про підозру

Зловмисник постійно ображав співмешканку та погрожував фізичною розправою.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

До Харківського районного управління поліції № 3 неодноразово зверталася 55-річна жінка. Вона повідомляла про образи та погрози з боку 39-річного чоловіка.

Інспектори сектору протидії домашньому насильству склали на порушника протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Чоловіка притягували до відповідальності за нанесення легких тілесних ушкоджень. Але він не зупинився, продовжував вчиняти домашнє насильство щодо жінки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання строком до 2 років позбавлення волі.

21 серпня слідчі під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину.

Агентство Телевидения Новости