У ДБР назвали кількість проваджень проти посадовців ТЦК: доведені судом суми становлять 114 млн грн

ДБР розслідує понад 400 кримінальних проваджень за фактами зловживань посадовців ТЦК та СП під час мобілізації.

Про це повідомляє Державне Бюро Розслідувань.

Починаючи з 24 лютого 2022 року працівники ДБР розслідували 408 кримінальних проваджень, пов’язаних із роботою територіальних центрів комплектування та соцпідтримки.

За результатами цієї роботи повідомлено про підозру 73 особам, до суду направлено 37 обвинувачень щодо 61 особи. Обвинувальний вирок вже отримали 10 осіб.

Вже доведені судом суми одержаної неправомірної вигоди під час махінацій у ТЦК становлять 114 млн грн. Установлено збитків на суму 19 млн грн, з яких завдяки зусиллям ДБР відшкодовано 6,5 млн грн.

Також суди арештували майно фігурантів розслідування ДБР на суму 264 млн грн.

Агентство Телевидения Новости